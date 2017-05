Serie A: Empoli e Crotone, tutto in 90'

22 maggio 2017

Ancora 90 lunghissimi minuti per sapere chi accompagnerà in Serie B Palermo e Pescara. Dopo che la 37a giornata ha decretato la salvezza del Genoa, per l'ultimo posto rimangono in lizza Empoli e Crotone . I toscani hanno un punticino di vantaggio e saranno impegnati a Palermo , mentre i calabresi attendono allo Scida una Lazio scottata dai ko contro Juventus (in Coppa Italia) e Inter. Un epilogo ancora tutto da scrivere...

Non sono bastate 37 giornate per decretare la terza squadra retrocessa in Serie B e allora i tifosi di Empoli e Crotone dovranno vivere una serata da brividi domenica prossima. Da una parte, la squadra di Martusciello, che ha vinto solo 4 gare nel girone di ritorno, dall'altra quella di Nicola, che ha cambiato marcia e nelle ultime 8 gare ha conquistato la bellezza di 17 punti, perdendo solo allo Juventus Stadium contro una Juve che si giocava lo scudetto.



I calabresi partono indietro di un punto, ma hanno il vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti con i toscani (1-2 a Empoli, 4-1 allo Scida). In parole parole a Falcinelli e compagni potrebbe bastare un pareggio con la Lazio se al Palermo riuscisse lo sgambetto. In caso di pareggio, invece, dell'Empoli al Barbera, i ragazzi di Nicola si salverebbero solo battendo i capitolini, mentre una vittoria di Maccarone e compagni in Sicilia renderebbe vana la splendida rimonta pitagorica delle ultime giornate. Il verdetto è atteso per le 22.30 circa di domenica sera.