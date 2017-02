Serie A: Crotone-Juventus 0-2, la Roma scivola a -7

LA PARTITA

Alla Juve basta un tempo (il secondo) con un ritmo discreto per spezzare la resistenza del Crotone, blindare la partita e volare a +7 sulla Roma, i cui 50 punti conquistati in 23 giornate non bastano nemmeno per rimanere in scia a una squadra che è ormai pronta a decollare verso il sesto scudetto consecutivo. Tre giorni dopo il successo contro l'Inter, Allegri non molla il 4-2-3-1 - ormai diventato modulo di riferimento - però concede un po' di riposo a qualche titolare. Dal 1' ci sono dunque Dani Alves (ormai recuperato dall'infortunio), Rugani e Asamoah, in una linea difensiva comandata dall'instancabile Bonucci. Novità anche negli altri reparti, con Rincon a fare coppia con Khedira e Pjaca - all'esordio assoluto da titolare - largo a destra nel tridente alle spalle di Higuain.



La Juve s'impossessa subito del campo, schiacciando i calabresi con un giro palla costante e paziente; in altre parole si gioca nella metà campo del Crotone, senza che i padroni di casa provino mai a ripartire con decisione. Ne esce un primo tempo che è un monologo bianconero, privo però della necessaria intensità per rompere la tenace resistenza degli uomini di Nicola. Il 4-4-2 del Crotone, infatti, è un blocco compatto che si schiera interamente dietro alla linea del pallone, lasciando pochissimi varchi dove poter fare male. Così, per rompere l'equilibrio, Dybala cerca qualche spunto personale per poi scambiare con Higuain, ma i tentativi non sono molto felici. Viste le difficoltà nel rendersi anche solo pericolosi, la mossa di Allegri è un cambio di posizione per il trio sulla trequarti: alla mezz'ora, dunque, Mandzukic si sposta al centro, con Dybala allargato a destra e Pjaca a sinistra. Il Crotone non soffre troppo la novità, però a pochi secondi dal riposo rischia di cedere: Cordaz respinge un colpo di testa di Pjaca, poi Dybala si vede respingere da Ferrari, sulla linea di porta, un sinistro che aveva superato il portiere.



Nel secondo tempo entra in campo una Juve più aggressiva e, sostanzialmente, basta questo per sottomettere un avversario che comunque ha il grosso demerito di non averci nemmeno mai provato. Il vantaggio bianconero porta la firma di Mandzukic, che al 60' - dopo un colpo di testa di Asamoah respinto da Cordaz - ribadisce in rete con il sinistro. La reazione del Crotone è tutta in un debole colpo di testa di Falcinelli (62'), poi al 74' Higuain manda i titoli di coda: il Pipita, servito in verticale da Rincon, salta Cordaz e deposita in porta il suo 16.mo centro in campionato, uno solo in meno del romanista Dzeko. Nel finale arriva anche la traversa di Pjanic (85'), che limita solamente i danni per i padroni di casa: il Crotone, con 13 punti, resta lontanissimo da una salvezza sempre più impensabile.