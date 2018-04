Serie A, Crotone-Juve 1-1: il Napoli adesso è a -4

18 aprile 2018

LA PARTITA

Male, malissimo. La Juve torna da Crotone con due punti in meno rispetto al +6 sul Napoli e il morale sotto i tacchi in vista del big match di domenica allo Stadium. Non tanto per il risultato, comunque pessimo, quanto per la prestazione. Già, perché in Calabria la capolista ha peccato di superbia, sbagliando completamente atteggiamento e gestione del match. Troppo lenta, troppi errori e troppa sufficienza. Una delle peggiori prestazioni stagionali per i bianconeri. Merito anche di un Crotone coraggioso, che ha scelto di giocarsela a viso aperto contro la prima della classe, portando a casa un pareggio insperato, ma meritatissimo. Allegri da tempo sostiene che le grandi squadre sono quelle che sanno capire i momenti della partita, dosando le forze e colpendo nel momento giusto. Esattamente quello che questa sera non ha saputo fare, mandando in fumo un vantaggio importante per la conquista del titolo e ridando morale al Napoli.



Del resto che non fosse una gran serata per la Juve lo si era capito subito. A ritmi blandi e con Marchisio e Sturaro in mediana, allo Scida la Juve parte col freno a mano tirato. Col 4-3-3, i bianconeri impiegano qualche minuto per trovare distanze ed equilibri, poi scelgono il possesso per controllare subito il match e innescare gli esterni. Libero di muoversi, Dybala prova ad arretrare per inventare qualcosa a ridosso di Higuain, ma è Douglas Costa l'uomo in più, il jolly che fa saltare il banco. Praticamente immarcabile, il brasiliano è una spina nel fianco per il Crotone. E dopo un qarto d'ora di gioco, proprio dal suo sinistro, arriva l'assist perfetto per il vantaggio di testa di Alex Sandro, bravo a inserirsi e a trovare il tempo per battere Cordaz. Sbloccata la gara, la Juve però si spegne e insiste sul giropalla, provando ad addormentare la partita troppo presto. Nei panni di Pjanic, Marchisio ha il piede caldo e Higuain sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. Ma sono solo guizzi improvvisi, frutto più di giocate individuali che di azioni manovrate. A passo lento, la Juve pensa più a difendersi che a costruire. E il Crotone rimane in partita, spingendo dalla parte di Martella e provando a sfondare con Simy e Diaby.



Nella ripresa gli uomini di Zenga continuano a premere sulla corsia di sinistra e Martella testa i riflessi di Szczesny. Sulla destra invece ci pensa Diaby a far girare la testa ad Alex Sandro, molto falloso in fase di copertura e di impostazione. Spenta nella costruzione e lenta nei raddoppi, la Juve patisce la fisicità di Simy in mezzo all'area e pasticcia in fase difensiva. E il Crotone ne approfitta. In versione Ronaldo, al 65' Simy beffa Szczesny in rovesciata, pareggiando i conti e riaprendo meritatamente la gara. Raggiunti, i bianconeri provano a riprendere in mano il match, ma senza la solita rabbia e fame di vincere. Matuidi impegna Cordaz dal limite, poi il portiere del Crotone si supera su Higuian. Nel finale la Juve tenta l'assalto, ma è tutto improvvisato e poco razionale. Coraggiosi e ordinati, gli squali infatti serrano le linee senza soffrire troppo e respingono l'offensiva, centrando una mezza impresa e portando a casa un punto prezioso per continuare a inseguire la salvezza. Per la Juve invece è una serata amara. Per Allegri non c'era modo peggiore per avvicinarsi allo scontro diretto col Napoli.