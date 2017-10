Serie A, Crotone-Fiorentina 2-1: decidono Budimir e Trotta

Niente settimana magica per la Fiorentina . Allo Scida la squadra di Pioli perde 2-1 col Crotone e interrompe la striscia vincente. Nel primo tempo i calabresi segnano due gol in due minuti (17' Budimir e 18' Trotta ), poi Benassi accorcia le distanze al 44'. Nella ripresa la Fiorentina aumenta la pressione, ma le speranze viola si spengono contro la traversa centrata da Chiesa.

LA PARTITA

La Fiorentina inciampa. Dopo tre vittorie di fila, Pioli rallenta il passo. E lo fa con una prova opaca, in netto contrasto con le ultime prestazioni. Allo Scida la differenza la fa soprattutto la "cattiveria" agonistica del Crotone, che stoppa le ambizioni di Chiesa & Co. e fa tornare in mente solo brutti ricordi a Pioli. Proprio a Crotone, infatti, la scorsa stagione sulla panchina dell'Inter il tecnico perse 2-1, dando inizio al tracollo che lo portò poi all'esonero. Sorride invece Nicola, che incassa la seconda vittoria stagionale e si allontana un po' dalla zona calda della classifica.



Senza Thereau, allo Scida Pioli va sul sicuro e si affida ai soliti, piazzando Eysseric nel tridente. Nicola replica con un 4-4-2 compatto con Trotta e Budimir in attacco e Stoian e Nalini sugli esterni. L'avvio del match è confuso. La Viola manovra appoggiandosi al Cholito, i calabresi invece affondano sulla sinistra sfruttando l'asse Pavlovic-Stoian e i calci piazzati. Con Benassi tra le linee e Chiesa sempre pronto a inserirsi, la Fiorentina prova a rompere gli equilibri sfruttando i lanci lunghi e attaccando centralmente. Gli uomini di Nicola però fanno densità al limite e respingono l'assalto viola, aggredendo subito i portatori e ripartendo con Nalini. Fino al quarto d'ora regna l'equilibrio, poi sale in cattedra Trotta e il Crotone segna due gol in due minuti. L'ex Avellino prima serve perfettamente Budimir per il vantaggio e poi approfitta di un disastro di Astori per raddoppiare i conti. Un uno-due che stordisce la Viola. Sotto e in difficoltà in fase di costruzione, la Fiorentina patisce la corsa e la fisicità dei calabresi in mediana. In fiducia, il Crotone invece attacca con tanti uomini, spaventando la retroguardia di Pioli. Ferita, la Viola però non si arrende e prova a scuotersi nel finale del primo tempo, aggrappandosi al momento magico di Benassi (3 gol nelle ultime tre gare) per accorciare le distanze.



Nella ripresa Pioli fa entrare subito Maxi Olivera e Gil Dias per aumentare la qualità, ma è ancora il Crotone ad andare vicino al gol con Budimir. Veretout ci prova dalla distanza, ma Cordaz è attento. Con le squadre più lunghe, la Viola guadagna metri. La banda di Nicola invece sceglie di difendere bassa e giocare di rimessa. In forcing, la squadra di Pioli accelera i tempi e aumenta la pressione, mettendo i rossoblù alle corde. Entra anche Babacar e la Fiorentina chiude a trazione anteriore. Chiesa centra la traversa, poi Simeone ci prova di testa. Nel finale si lotta su ogni palla. Trotta semina il panico nell'area della Viola, poi Mandragora ci prova dal limite. La Fiorentina si lamenta per qualche contatto dubbio in area, ma sono solo gli ultimi disperati tentativi di agganciare il pareggio. Poi c'è spazio solo per la festa del Crotone. Nicola esulta, Pioli invece fallisce l'assalto alle prime sei della classe.