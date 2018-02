Crotone: Zenga, 90' da nemico "Tutti gli anni all'Inter li porterò nella tomba. Ma dobbiamo crederci"

1 febbraio 2018

Sabato sera Walter Zenga torna a San Siro da 'nemico'. Una partita che per lui non può essere come le altre: "Sarà molto emozionante, quando vai in un posto dove sei amato il sentimento cambia totalmente, tutti gli anni che ho passato lì me li porterò nella tomba: sono nato, vissuto e cresciuto all' Inter" , ha detto il tecnico del Crotone in conferenza stampa. "Possiamo fare la nostra partita. Dobbiamo credere nei nostri mezzi".

L'Inter "è obbligata sempre a vincere, quando giochi per quella squadra e indossi quella maglia devi giocare sempre per vincere - ha proseguito Zenga a due giorni dalla gara contro i nerazzurri - Mauro Icardi in giro per il mondo può far bene ovunque, gli bastano pochi palloni per trasformarli in gol. Mi dispiace che non ci sia, voglio sempre confrontarmi con squadre al top. Chi potrebbe giocare al posto dell'argentino? Eder che ha fatto con me alla Sampdoria 9 gol in 12 partite". Sui precedenti contro l'Inter: "Ricordo ancora quando giocai con il Catania, era la prima volta di José Mourinho a San Siro e riuscii a perdere la partita segnando 3 gol. La seconda volta invece fu una partita pirotecnica: allenavo il Palermo e finì 5-3 per loro... So per certo che i tifosi dell’Inter apprezzeranno che per 90 minuti sarò un avversario".