Crotone, Vrenna: "Cercheremo di rovinare la festa alla Juve"

15 maggio 2017

Parla in esclusiva a 4-4-2 il presidente del Crotone Gianni Vrenna che sulla rimonta della squadra spiega di non avere rimpianti: “Rimpianti diciamo di no. Purtroppo all’inizio la squadra ha peccato un po’ di inesperienza, poi abbiamo subito anche qualche torto arbitrale. Ma ora non serve rammaricarsi. Speravo in un pareggio della Juve a Roma, perché forse l’avremmo trovata con meno stimoli, anche se i bianconeri non regalano mai niente a nessuno. Andremo a Torino consapevoli di affrontare una super squadra: speriamo di rovinargli la festa Scudetto".

"Dobbiamo solo dare tutto in queste ultime due partite - prosegue il presidente della squadra calabrese - dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, senza guardare gli altri. Ci sono sei punti in palio e non ci sono risultati scontati, il calcio sta cambiando, ora tutte le squadre se la giocato a viso aperto come dimostrano le vittorie del Palermo e del Cagliari. Stiamo vivendo un grande momento, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico e andremo lì a giocarcela. Non parlo di percentuali salvezza ma ci credo tanto, e come me ci crede molto anche la squadra, il mister e tutto l’ambiente: ci sono tutti i presupposti per salvarsi anche perché un’eventuale sconfitta contro la Juve non è detto che sia decisiva”.