Crotone, Stoian ricoverato osserva i suoi... dalla finestra dell'ospedale

14 maggio 2017

La vittoria del Crotone sull'Udinese ha riaperto il discorso salvezza con l'1-0 firmato Rohden che ha avuto uno spettatore d'eccezione: Adrian Stoian. Il centrocampista romeno è ancora ricoverato a causa del malore accusato per un virus e conseguenti problemi fisici che non hanno ancora permesso ai medici di dimetterlo. E data la vicinanza tra l'ospedale e lo stadio Scida, il giocatore ha potuto guardare i suoi compagni direttamente dalla finestra della sua stanza. Come dimostrano alcune immagini televisive e foto che circolano sui social.