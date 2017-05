Crotone, sospiro di sollievo per Stoian: "Solo un virus stagionale"

1 maggio 2017

Allarme rientrato per Adrian Stoian , che nella notte è stato portato in ospedale in seguito a un malore accusato intorno a mezzanotte. Il giocatore del Crotone è stato sottoposto a una serie di controlli e tenuto in osservazione ma, fortunatamente, si tratta soltanto di un virus, come spiegato da un comunicato ufficiale del club calabrese: "La sua situazione è monitorizzata e non presenta aspetti di criticità".

Ieri, contro il Milan, l'esterno romeno è entrato in campo al 54' e non ha per nulla inciso, anche perché condizionato dai guai fisici avuti negli ultimi giorni. "Dopo una settimana non al top, complice la tensione della partita e i postumi di un'influenza non del tutto smaltita, Adrian Stoian ha svolto degli accertamenti precauzionali presso l'Ospedale San Giovanni di Dio - si legge nel comunicato del Crotone - . Il calciatore presenta qualche linea di febbre e problemi intestinali, dovuti a un virus stagionale. Negli ultimi giorni alcuni tesserati, fra cui Ceccherini e Mesbah sono incorsi in problemi simili e hanno dovuto sottoporsi a cure mediche, osservando un giorno di riposo. La situazione di Stoian è monitorizzata e non presenta aspetti di criticità. Seguiranno aggiornamenti".