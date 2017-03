Crotone, si prepara al mare la sfida con il Chievo

25 marzo 2017

La battuta è facile e scontata. Per il Crotone la partita con il Chievo al Bentegodi è la classica gara da ultima spiaggia. E così sfidando il luogo comune la squadra ha deciso di allenarsi al mare. Corsa e partitella sulla sabbia sono stati un balsamo soprattutto per il morale dopo la sfida persa all'ultimo assalto con la Fiorentina. Per tornare a sperare in una salvezza quasi impossibile, Falcinelli e compagni sono obbligati a vincere.