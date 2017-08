Crotone-Milan 0-3: Kessie, Suso e Cutrone firmano l'esordio

Parte con il piede giusto il campionato del Milan di Montella che si è imposto 3-0 sul campo del Crotone con tre reti nei primi ventitré minuti. Calabresi subito sotto per il rigore trasformato da Kessie e costretti in dieci per l' espulsione (col Var) di Ceccherini al 2' , spazzati via dalle giocate di Suso e Cutrone che tra il 18' e il 23' si scambiano assist e gol. Colpo di testa sul primo palo del classe '98 e mancino vincente per lo spagnolo.

LA PARTITA

Tutto facile per il Milan all'esordio in campionato, forse troppo nella seconda scorpacciata di gol in pochi giorni dopo le sei reti allo Shkendija, in una partita più che condizionata dall'espulsione col Var di Ceccherini dopo 2'. Una superiorità numerica praticamente totale che ha evidenziato ulteriormente la differenza tecnica e fisica tra Milan e Crotone consegnando a Montella poco più che un allenamento. Bravi i rossoneri a chiudere l'impegno con venti minuti di fuoco, come contro i macedoni, facendo seguire al rigore di Kessie le giocate vincenti di Cutrone e Suso.

E in un primo tempo chiuso con l'82% (!) di possesso palla proprio il baby Cutrone, attaccante classe 1998, è stato l'assoluto protagonista. Il bomber promosso dalla Primavera in attesa di capire se con l'arrivo imminente di Kalinic sarà mandato a giocare, ha attirato su di sé l'attenzione di tutti con giocate decisive. Il rigore procurato approfittando di uno svarione di Ceccherini dopo due minuti, con tanto di espulsione del difensore appunto; poi ci ha messo del suo mettendo la firma sul tabellino con un ottimo inserimento sul primo palo capitalizzato di testa con un movimento da bomber consumato; infine restituendo a Suso l'assist vincente per il tre a zero dello spagnolo al minuto ventitré. Una spina costante nella retrovia calabrese ridisegnata a tre da Nicola, ma in costante difficoltà contro la catena di destra di Montella Suso-Kessie-Conti. Una pioggia di occasioni da gol e trame di gioco provate e riprovate, quasi in un'esercitazione attacco contro difesa direttamente in partita. Troppo facile e condizionato dagli eventi, ma comunque importante nella crescita del rinnovato gruppo rossonero.

Soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, praticamente perfetto nella ricerca del possesso palla produttivo nella prima frazione e solo leggermente più delicato nella ripresa a partita ampiamente in tasca con qualche brivido regalato a Budimir e Donnarumma. Per il resto sono arrivate risposte positive da Kessie in mezzo al campo, praticamente dominante nelle due fasi, ma anche da Çalhanoglu nel palleggio coi compagni e da Conti in costante proiezione offensiva in coppia con uno straripante Suso sulla destra. Un'intesa generale che sta migliorando di partita in partita, non potrebbe essere altrimenti.



Per il Crotone resta la magra consolazione di una partita già difficile alla vigilia resa praticamente impossibile dall'errore di Ceccherini a inizio partita, contro un avversario voglioso di dare un calcio netto al passato. La salvezza non passerà da sfide come questa, ma ci vorrà sicuramente più attenzione ai dettagli. Concentrazione che non è mancata al Milan che torna a vincere in trasferta dopo sei mesi (ultima volta col Sassuolo) e per la quarta partita ufficiale su quattro non ha subito gol. Dettagli, questi sì, importanti.