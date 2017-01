Torino, Mihajlovic: "Andiamo a San Siro fiduciosi di passare"

11 gennaio 2017

Il Torino sfida il Milan agli ottavi di Coppa Italia, una partita particolare per l'ex Sinisa Mihajlovic: "Sappiamo che non sarà facile, ma nemmeno impossibile - ha dichiarato alla vigilia annunciando pochi cambi di formazione -. In partite secche abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti". Coppa Italia che è un obiettivo importante: "E' una delle strade per andare in Europa. Andremo a San Siro con fiducia e per passare il turno".