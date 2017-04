Tim Cup: Napoli-Juventus con finale in vista

5 aprile 2017

Al San Paolo va in scena il quarto e ultimo atto stagionale della sfida tra il Napoli e la Juventus. A tre giorni dall'1-1 in campionato, i partenopei attendono i bianconeri per il ritorno delle semifinali di Tim Cup. Nell'andata allo Stadium la squadra di Allegri si impose 3-1 in rimonta con i due rigori di Dybala e il gol dell'ex Higuain che ribaltarono il vantaggio azzurro di Callejon: in palio la finale con la Lazio.



Al Napoli servirà dunque un'impresa: per conquistare l'accesso alla decima finale di Coppa Italia della sua storia, la squadra di Sarri dovrà vincere con almeno due gol di scarto senza subirne nessuno. Sono invece 5 i trionfi ottenuti dai partenopei nella competizione. I tre confronti diretti disputati fin qui in stagione sorridono alla Juventus che ha ottenuto due successi allo Stadium e un pareggio, quello di domenica in campionato. Gli azzurri, però, hanno dimostrato proprio nell'ultima uscita di potersela giocare ad armi pari con i bianconeri e il pubblico del San Paolo potrebbe essere un valore aggiunto.



La Juventus va invece a caccia della 12esima Coppa Italia (la terza consecutiva) e della 17esima finale. I bianconeri sono avanti anche nei 10 precedenti diretti della competizione con 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. L'unica volta in cui il passaggio del turno si è giocato con sfide di andata e ritorno, nel 1999/2000, la formazione allora allenata da Marcello Lippi conquistò i quarti di finale imponendosi 3-1 al San Paolo e 1-0 al Delle Alpi. L'ultima affermazione del Napoli in Coppa Italia risale alla finale del maggio 2012 vinta 2-0 dai partenopei di Mazzarri grazie ad un rigore di Cavani e a un gol di Hamsik.