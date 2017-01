Tim Cup: Napoli-Fiorentina, è un quarto da brivido

24 gennaio 2017

Ci si attende spettacolo anche perché le tre sfide finora giocate in campionato con in panchina Sarri e Paulo Sousa non sono mai state noiose: 2-1 al San Paolo e 1-1 al Franchi nella passata stagione, 3-3 al Franchi quest'anno prima di Natale con doppietta di Bernardeschi e pareggio a tempo scaduto di Gabbiadini su rigore. Sulla panchina azzurra non ci sarà però Sarri, che deve ancora scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate dopo il durissimo scontro verbale con Roberto Mancini lo scorso anno ai quarti contro l'Inter: al suo posto ci sarà il vice Calzona. In Coppa Italia sono 15 i precedenti tra le due squadre: nelle 8 giocate al San Paolo lo score parla di 3 successi azzurri, 4 pareggi e un successo viola. L'ultima sfida in Tim Cup è la finale dell'Olimpico del 2014 vinta 3-1 dai partenopei nella tragica serata della morte di Ciro Esposito a seguito degli incidenti nel prepartita. Chi si qualifica affronterà in semifinale la vincente di Juventus-Milan.



Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Rafael; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Calzona (Sarri squalificato).

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Astori, Tomovic; Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Kalinic. All.: Sousa.