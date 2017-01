Roma, Spalletti: "Dato seguito a quanto fatto in questo periodo"

19 gennaio 2017

Luciano Spalletti si gode il grande momento della Roma, che prosegue anche in Coppa Italia. "Abbiamo dato seguito a quello fatto in questo periodo. Stiamo abbastanza bene, ma secondo me non dobbiamo avere molto entusiasmo. La Sampdoria, nel primo tempo, ci ha pressato, ha fatto girare il pallone e ci ha messo in difficoltà", ha detto l'allenatore giallorosso. Su Nainggolan: "Ha bisogno di spazi. Se segue il suo istinto ha facilità".

"La squadra sta bene dal punto di vista mentale e fisico. Le sostituzioni entrano bene, si respira una buona aria ma dobbiamo lavorare. Se non dai seguito a quello che è il momento, nel nostro calcio a incepparsi tutto ci vuole un attimo", ha detto Spalletti . "Quando ci sono dei risultati è chiaro che si guarisce qualche giorno prima - ha proseguito - Con l'entusiasmo le cose sembrano andare nelle direzioni che vorresti. All'inizio però la Samp ha fatto meglio di noi. Se entrava il palo la partita poteva prendere una piega diversa". Spalletti elogia Dzeko ("E' un giocatore fortissimo, bello da vedere"), ma ha parole al miele soprattutto per Nainggolan : "E' di una pasta diversa. E' un giocatore forte che sa stare un po' in tutte le posizione del campo", afferma. Positivo anche il parere sull' esordio di Mario Rui : "Ha fatto bene, ma non è stato cercato nella maniera giusta. L'ho tolto perchè era un po' stanco, ma ha fatto una buona prestazione". Buona anche la performance della difesa, che si conferma solida con soli 2 gol subiti nelle ultime 7 partite giocate: "Abbiamo recuperato giocatori importanti - afferma il tecnico - Emerson è riuscito a fare quel rodaggio che serve a un giocatore giovane come lui e Fazio è diventato veramente quello che comanda la linea difensiva. Tutta la squadra funziona". "La qualità ce l'abbiamo - ha continuato Spalletti - abbiamo un ambiente che ti dà dei vantaggi sull'aspetto della produttività. Se tu lavori in maniera seria, l'ambiente di Roma ti dà una mano".

GIAMPAOLO: "RISULTATO DIFFICILE DA DIGERIRE"

Marco Giampaolo non è contento e non lo nasconde. "Faccio fatica e digerire il risultato. Avremmo potuto fare meglio, essere decisivi sotto porta. La squadra ha fatto per larghi tratti buone cose, ma nei momenti topici la Roma ha fatto la differenza", il primo commento dell'allenatore della Sampdoria.



"Una squadra come la nostra deve tenere testa e provare a render la vita difficile ad una corazzata come la Roma - ha continuato Giampaolo - credo che dobbiamo crescere in esperienza e quella la guadagni solo giocando. In tanti particolari si evidenziano le differenze fra la Samp e la qualità della Roma. Credo che al di là del senso estetico dobbiamo acquisire furbizia e mestiere", ha spiegato l'allenatore.



"L'obiettivo è porre le basi per far meglio perchè la Samp deve arrivare dal settimo posto in poi. Vogliamo giocarcela meglio in questo campionato. Il club ha ricominciato da capo l'anno scorso, sono arrivati diversi giovani e l'obiettivo e di farli crescere e porre le basi per una Samp più forte - ha affermato il tecnico - Dobbiamo pensare a migliorarci, abbiamo tanta strada da fare, ma questo non mi spaventa perchè alla lunga i giovani ti possono dare soddisfazioni".



Lunga la parentesi dedicata a Luis Muriel: "Ha fatto grandi miglioramenti, è molto più coinvolto nel gioco della squadra. Prima era molto più individualista, lui i colpi li ha e deve fare l'ultimo salto definitivo – ha detto Giampaolo - Credo che debba acquisire una maggior cattiveria negli ultimi metri. Ci stiamo lavorando e quando migliorerà il senso di aggredire l'area di porta farà molti più gol. Per noi sarà un valore aggiunto".