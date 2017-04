Roma, Spalletti: "Il mio futuro dopo il derby"

3 aprile 2017

"Dopo la partita con la Lazio - spiega Spalletti - si può parlare del mio futuro e i miei calciatori lo sanno bene. Per noi è la linea che può determinare molto. Il mio tentativo è di motivarli al massimo. Questa è una partita che determina una finale. C'era il rischio di distrarsi con l'Empoli. Anche involontariamente. Bisogna fare meglio del Lione perchè lì ci hanno eliminato. Dobbiamo dare intensità, ma non perdere l'equilibrio. Evitando le ripartenze. La loro arma migliore. Sono una squadra forte e sono supportati dal risultato dell'andata. Ma noi abbiamo forza e struttura mentale per la rimonta, senza cadere nei tranelli".



Il tecnico toscano torna poi sul campionato: "Ogni tanto ci ricordate i dati, in generale, del campionato. Nel girone di ritorno la Roma ha fatto più punti di tutti, sia del Napoli che della Juventus, più dell'Inter che ne ha fatti moltissimi. La partita di domani è la ciliegina sulla torta, ma sia noi che i nostri avversari ci siamo costruiti un futuro importantissimo. Non finisce lì, avrà un tempo lungo per mettere dentro elementi".



Assenza di De Rossi sarebbe pesantissima ma il tecnico ha fiducia in tutto il reparto :"Quello del tiro da fuori può essere una qualità che ti dà aperture e sbocchi. Loro sono in vantaggio e faranno una partita con la difesa chiusa. Il tiro da fuori diventa un'arma importante che nella mia squadra hanno in diversi. Oltre a Paredes anche Nainggolan, Strootman e anche Grenier. Valuteremo bene Daniele, ma siamo nelle condizioni di scegliere e scegliere bene. Loro sono i favoriti, ma noi siamo convinti di poter passare il turno".



Spalletti che ha fiducia nella classe arbitrale: "Penso che i nostri, andandoli a confrontare con altri, siano tra i migliori. Va bene chiunque sia stato scelto. Quello che spero è di riuscire ad avere un tempo effettivo che assomiglia alla media delle sfide di campionato. Io non tiro a campare: questa è una partita importante per l'ambiente, per i tifosi, per tutte queste cose qui. Ma dopo ci saranno altre cose bellissime per cosa ci siamo costruiti, ma dopo c'è una linea. Sul contratto se n'è parlato già troppo, per ora si va diritti fino a fine campionato. Poi ci sarà il momento".



Il tecnico parla poi della stagione di Fazio: "Abbiamo una rosa che ci ha portato ad avere questi numeri. La Roma non è dipesa da un calciatore solo, anche se a Dzeko vanno fatti i complimenti per i risultati raggiunti. Possiamo scegliere, cambiando qualche elemento ed eventualmente schema di gioco".