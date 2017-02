Rabbia Napoli, Giuntoli: "Decisioni vergognose che fanno male al calcio" Il ds azzurro rompe il silenzio stampa: "Rigori? Non c'erano entrambi". Tonelli: "E' uno scandalo"

28 febbraio 2017

La sconfitta 3-1 in casa della Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia, non è andata giù al Napoli. Nel mirino i due rigori concessi da Valeri ai bianconeri: "Sono decisioni vergognose che fanno male al calcio italiano - ha commentato il ds Giuntoli, rompendo il silenzio stampa societario -. Non c'è né il primo né il secondo rigore, si è visto chiaramente". Gli ha fatto eco Tonelli con un tweet lapidario: "E' uno scandalo".

"Non abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa - ha continuato il ds -, ma ci sembrava giusto fare i complimenti ai ragazzi, anche se quello che è successo fa male al calcio italiano. Dybala butta via la palla e va addosso a Koulibaly, nel secondo caso Reina prende la palla, poi non può sparire. Reina prende la palla, poi Cuadrado. Decisioni arbitrali vergognose".

REINA: "L'ARBITRO HA CAMBIATO IL RISULTATO" "Abbiamo fatto un buon primo tempo, tenendo bene il campo e mettendo in difficoltà la Juventus - ha commentato Reina a fine partita -. Nella ripresa gli episodi hanno cambiato la partita. Il risultato cambia per le decisioni arbitrali. Sul rigore di Cuadrado cosa avrei dovuto fare? Sparire? Se prendo la palla il rigore è inesistente, se sposto la palla lui deve saltare. Comunque stiamo parlando poco del rigore di Albiol, questo era più rigore di quello di Cuadrado. Noi sicuramente dobbiamo migliorare su alcune cose, però io sono incazzato perché non è giusto. Il risultato è condizionato dalle decisioni arbitrali e tutta l’Italia lo ha visto. Ora cerchiamo di fare il nostro meglio contro la Roma in salute, dobbiamo fare una grandissima partita".

IL TWEET DI TONELLI: "UNO SCANDALO" Non sono andate giù alcune decisioni arbitrali a Lorenzo Tonelli durante la semifinale d'andata tra Juventus e Napoli. Il difensore azzurro ha commentato così su Twitter la sconfitta 3-1: "E' uno scandalo". È uno scandalo — Lorenzo Tonelli (@lorenzotonelli) 28 febbraio 2017

Argomenti Correlati VOTATE Il Napoli ha ragione a lamentarsi? Dì la tua

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X