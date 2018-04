Quarti Coppa Italia, il 27 dicembre il derby Milan-Inter

13 dicembre 2017

Le vittorie di Inter e Milan negli ottavi di Coppa Italia portano in dono il derby di Natale: il 27 dicembre, infatti, rossoneri e nerazzurri si sfideranno a San Siro, in gara unica, alla caccia della semifinale. Sarà il Milan a giocare in casa. Si tratterà del 24esimo confronto tra Inter e Milan in Coppa Italia. L'ultimo precedente risale alla stagione 1999/2000, sempre nei quarti di finale: all'epoca si giocavano ancora partite di andata e ritorno. Passò l'Inter (2-3 e 1-1). In Coppa Italia è passato alla storia un clamoroso 5-0 dei rossoneri nel 1998.