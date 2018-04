Pordenone, Colucci: "Ho pensato di poter passare"

13 dicembre 2017

Il Pordenone è uscito a testa più che alta da San Siro , ma Leonardo Colucci non nasconde del rammarico. "I ragazzi sono stati bravi, non siamo usciti battuti e non potevo chiedere di più. Portare l'Inter ai rigori è come vincere la coppa per noi. Ai rigori ho anche pensato di poter passare. Spalletti mi ha detto che meritavamo di andare avanti e lo ringrazio. Ora piedi per terra, da domenica ci aspetta il Renate", ha detto l'allenatore dei ramarri.