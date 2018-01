Napoli: Sarri fa turnover contro l'Atalanta

1 gennaio 2018

Vigilia di Coppa Italia per il Napoli, che martedì sera ospita l'Atalanta in un match che vale l'accesso alle semifinali. Gli azzurri sono scesi in campo nel pomeriggio a Castelvolturno: lavoro atletico poi seduta tecnico-tattica e partitina a campo ridotto. Assente Giaccherini, alle prese con un affaticamento muscolare. Sarri farà turnover: tra i pali Sepe. Possibile un cambio nel tridente d'attacco, con Zielinski per Insigne e Rog a centrocampo.