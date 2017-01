Milan, Montella: "Grandissima vittoria"

12 gennaio 2017

Montella analizza così la partita: "Il gol subito ci ha dato una spinta in più, ho visto una reazione. Nel secondo tempo siamo stati bravi a trovare il pareggio e andare in vantaggio meritatamente secondo me contro un avversario ostico e ben messo in campo".



Non mancano i complimenti a Paletta. "Sta avendo un rendimento importante. E' un giocatore utilissimo per noi che sta crescendo. Sta avendo un rendimento di grandissimo livello".



Bonaventura match-winner, ancora a segno dopo la Supercoppa contro la Juve. "Ha dimostrato di coprire i due ruoli. Ha fatto ottime partite da interno, ha bisogno però della fascia".



Il tecnico rossonero in difesa quando si parla di Deulofeu. "Lo conosco abbastanza bene ma io preferisco parlare dei miei giocatori che sono molti e meritano tanti elogi".



Tutt'altro umore in casa Toro. Mihajlovic non nasconde il proprio rammarico: "Nel secondo tempo c'è venuto il braccino corto, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito due gol. In due gare col Milan abbiamo perso senza essere inferiori a loro. Ci tenevamo molto e ci spiace. Abbiamo rovinato in tre minuti tutto quello di buono fatto. C'è mancata la personalità, ci hanno pressato e abbiamo fatto male in questi dieci minuti. Quando siamo andati in svantaggio abbiamo ripreso a giocare. Sicuramente è brutto perdere così, speriamo ci serva da lezione per lunedì. "Abbiamo dominato il primo tempo e dovevamo chiuderla, ma purtroppo abbiamo sbagliato troppe ripartenze. Quando ti capitano le occasioni, come col Sassuolo, si doveva chiudere la gara".