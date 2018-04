Milan, Gattuso: "Donnarumma passa per mostro e non lo merita"

13 dicembre 2017

Ovviamente la partita e la qualificazione passano in secondo piano dopo il nuovo caso-Donnarumma, duramente contestato dai tifosi. Gattuso ne prende le difese a spada tratta. "Io parlo di quello che tocco con mano tutti giorni, personalmente Gigio non mi ha mai detto che vuole andar via. E non ho detto che Mino sta convincendo il ragazzo. Vediamo come andrà a finire. Lettera da parte di Donnarumma? Io non sapevo nulla, devo solo pensare a fare i risultati. Gigio è un giocatore che mando in campo e devo tutelarlo. Se la società dice che non vuole vendere, cosa deve dire di più? È un ragazzo di 19 anni. Posso solo ringraziarlo per la disponibilità che mi sta dando. È il portiere più forte al mondo, si vede che non è sereno, non è bello essere contestato dai propri tifosi. Io ho conosciuto un ragazzo, un atleta a trecentosessanta gradi. Da parte mia ci sarà grande protezione".



Il 27 nei quarti ci sarà il derby. "Incontreremo una squadra forte, che ha 16 punti più di noi in campionato. Dobbiamo giocare una partita perfetta per passare il turno. Sarà difficile".



Le due vittorie contro Bologna e Verona fanno bene al morale, ma Ringhio non fa voli pindarici. "La Champions? Ad oggi è un miraggio. Dobbiamo pensare partita per partita, poi vedremo. Le vittorie ti fanno lavorare meglio in settimana. I punti sono tanti, vedremo alla fine dove arriveremo".