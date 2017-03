Lazio, Inzaghi: "Partita perfetta, c'è ancora il ritorno ma sono fiducioso"

1 marzo 2017

"Abbiamo fatto la partita perfetta". Simone Inzaghi applaude la sua Lazio dopo il 2-0 nel derby di Coppa Italia contro la Roma. "Non abbiamo concesso quasi nulla a una squadra considerata imbattibile - ha proseguito - I ragazzi sono stati straordinari, hanno messo in campo tutto e hanno vinto meritatamente. I tifosi aspettavano da tanto questa vittoria e siamo contenti per loro. Siamo a metà dell'opera, c'è il ritorno ma sono fiducioso".

"Avevamo preparato bene la gara, in campo avevo qualche giocatore come Bastos e Lukaku che avevano giocato poco, ma so che sono ottimi professionisti e possono dare tanto - ha proseguito Inzaghi dopo la gara ai microfoni della Rai - Ai ragazzi avevo detto che non avremmo dovuto sbagliare l'approccio. Lukaku? E' arrivato quest'anno, si è proposto bene. A causa di un infortunio in nazionale ha perso due mesi, poi davanti ha Radu e Lulic. Ero fiducioso, anche in campionato l'ho impiegato e non mi ha tradito. Se Spalletti mi ha fatto i complimenti? Alla fine ci siamo salutati, con lui c'è un bellissimo rapporto e una stima reciproca. Gli ululati a Rudiger, se ci sono stati sono sbagliati. Ringrazio i tifosi perché sono stati straordinari. La curva era come quella dei miei tempi e i ragazzi li hanno sentiti. Il loro appoggio è stato determinante".