Lazio, Inzaghi: "Onore ai ragazzi, noi sfortunati negli episodi"

17 maggio 2017

"Onore ai ragazzi che hanno fatto una stagione straordinaria. Senza togliere nulla alla Juve gli episodi non sono stati a favore della Lazio e con quel palo sullo 0-0... La partita sarebbe cambiata". Inzaghi applaude i suoi, sconfitti in finale di Coppa Italia dai bianconeri. "Parolo in campo? E' una scelta che rifarei, voleva giocarla a tutti i costi. Fin dalla partita di Firenze, con due infortunati, abbiamo capito che non girava dalla nostra parte".