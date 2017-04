Lazio, Inzaghi: "I ragazzi sono stati fantastici, finale meritata"

4 aprile 2017

Il primo pensiero di Inzaghi ai microfoni di Rai Sport è per i tifosi. "Sappiamo di aver fatto qualcosa di straordinario per la nostra gente: abbiamo regalato una grande gioia, non sembrava di stare in trasferta stasera e quindi dedichiamo la partita ai tifosi".



Poi parole al miele per Immobile. "Ciro è straordinario, ieri non si era allenato, i medici erano titubanti perché a Sassuolo aveva sentito un dolorino, ma è un gladiatore, un guerriero".



L'unico rammarico è per il gol del momentaneo 1-1 di El Shaarawy. "Se avessi cambiato de Vrij alla mezz’ora quando mi aveva chiesto il cambio, non avremmo preso l’1-1: aveva un problemino e domani lo valuteremo".



Poi l'analisi del match. "Eravamo entrati in campo un pochino titubanti, ma nell’arco dei 180 minuti abbiamo meritato. Non dimentichiamoci che ai quarti abbiamo eliminato l’Inter. Sono stato sempre tranquillo: il primo quarto d’ora c’eravamo abbassati un po’ troppo, ma poi si vedeva che il gol prima o poi sarebbe arrivato".



Grandi complimenti a tutti i suoi ragazzi. "Strada facendo ho perso giocatori importanti, ma tutti hanno dato il loro contributo. Ci godiamo questa impresa e poi i primi di giugno ci giocheremo la finale. Siamo arrivati in fondo con qualche giocatore che in campionato sta giocando poco come Bastos, Lukaku e lo stesso Wallace. Stasera è stata la vittoria del gruppo, e abbiamo meritato tutti i risultati ottenuti".



Note dolenti gli infortuni di De Vrij e Biglia. "Ora bisognerà recuperare più energie possibili per il Napoli, si dovranno valutare de Vrij e Biglia: quando mancano giocatori importanti non ce ne accorgiamo perché abbiamo un grande gruppo".