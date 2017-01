Lazio, Inzaghi: "Coppa Italia importante, siamo ambiziosi" "Contro il Genoa farò dei cambi, ma vogliamo andare avanti"

17 gennaio 2017

La Lazio corre in campionato e vuole farlo anche in Coppa Italia. Per l'ottavo di finale ospiterà il Genoa e Simone Inzaghi non vuole pensare alla sfida con la Juve di domenica: "I rossoblù verranno all'Olimpico grintosi, ma la Lazio è ambiziosa e vuole passare il turno. Storicamente la Coppa Italia è un trofeo molto importante per noi e anche questa volta vogliamo fare bene". Qualche cambio in vista: "Non stravolgerò la squadra".

L'ottimo momento in campionato culminato con la vittoria contro l'Atalanta ha dato entusiasmo a tutto l'ambiente Lazio. Ora arriva il Genoa per la Coppa Italia, competizione che Simone Inzaghi vuole onorare: "Questo trofeo nella storia della Lazio è sempre stato molto importante - ha commentato alla vigilia del match di ottavi di finale -. Abbiamo l'obbligo di disputare una buona partita, senza pensare alla Juventus. Con due buone partite saremmo in semifinale, ma cambierò qualcosa perché abbiamo giocato partite ravvicinate, senza stravolgere".



L'ambizione è quella di arrivare fino in fondo: "Io punto in alto e anche la squadra è ambiziosa. Contro l'Atalanta abbiamo speso tantissime energie e farò le mie valutazioni, ma stiamo pensando intensamente a questa partita - ha continuato Inzaghi -. Sappiamo che il Genoa tiene molto a questa partita, ma troveranno una Lazio che proverà a qualificarsi per i quarti di finale. Non potremo fare la partita a ritmo infernale per novanta minuti, ma non dovremo subire l'avversario". Infine nessuna novità sul mercato: "Djordjevic si sta dando da fare per aiutare la squadra e con l'Atalanta l'ho schierato. Le indicazioni arriveranno dagli ultimi allenamenti".

JURIC: "RITROVIAMO COMPATTEZZA" Reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, il Genoa può provare a risollevarsi in Coppa Italia con la Lazio. "Dopo la partita sbagliata con il Cagliari, l'obiettivo è ritrovare quella solidita' che ha contraddistinto il percorso nel girone di andata - ha spiegato Juric -. Quando la ritroveremo, quando avremo completato l'inserimento dei nuovi arrivi, pure il gioco tornerà a essere una prerogativa della squadra". "Dobbiamo essere compatti per superare le difficoltà del momento", ha aggiunto. Considerate le assenze e la delicata partita di domenica prossima col Crotone, i cambiamnenti di formazione non saranno molti. "Andiamo ad affrontare una squadra di vertice, un organico che offre soluzioni e cambi all'altezza - ha spegiato il tecnico rossoblù -. La Lazio è un avversario molto forte, come dimostrano il rendimento e la striscia di risultati che ha collezionato. A livello di turn-over ora non abbiamo tante opzioni. Cercheremo di adottare qualche cambiamento, ma nei limiti del normale". In particolare Juric potrebbe far riposare Munoz facendo giocare Gentiletti o Orban. A centroampo Lazovic dovrebbe rientrare al posto di Edenilson con Cataldi titolare. In attacco dovrebbe toccare di nuovo a Simeone guidare l'attacco con Ocampos e Rigoni.

