Juventus-Toro, Allegri: "Vogliamo andare in finale di Coppa Italia"

2 gennaio 2018

Il 2018 della Juventus inizia con il Derby contro il Torino nei quarti di Coppa Italia: "E' un obiettivo importante - ha commentato Allegri -, giocheremo contro una squadra che avrà voglia di rivalsa e darà tutto. Faremo turnover, ma non eccessivamente perché vogliamo andare in finale". Di mercato non si parla: "Andrà via solo Pjaca in prestito per giocare, per il resto non ho chiesto nessuno. La rosa è già altamente competitiva così".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Non sottovaluteremo la partita anche perché è un derby. La Coppa Italia è un nostro obiettivo e vogliamo vincere. Farò dei cambiamenti, ma non eccessivamente.Buffon, Cuadrado e De Sciglio che ha lavorato con la squadra parzialmente, ma vedremo se sarà a disposizione per CagliariNon lo so, giocherà di sicuro ma devo vedere se da centravanti o in coppia con un altro attaccanteSì, ma non è facile. C'è un miglioramento ma bisognerà lavorare ancora per superare le difficoltà iniziali. E' uno strumento che aiuta gli arbitri, ma soprattutto per fattori oggettiviValuterò dopo l'allenamento, ma di sicuro non possiamo permetterci di giocare come abbiamo fatto a Verona. Dopo la sosta arriverà un momento importante fino alla settima giornata dove non dovremo perdere terreno dal Napoli o cercare di superarlo. Poi dall'ottava in poi si deciderà il campionatoNon vivo di calcio 24 ore su 24, finché mi diverto alleno. Dei complimenti non mi interessa, ma ringrazio Buffon per le belle parole. I miei risultati sono arrivati grazie ai campioni che ho allenato, mi ritengo fortunato di aver allenato grandissimi campioni e uomini di spessore. Questo fa la differenzaDeve trovare continuità, anche se giocando con tre centrocampisti bisogna stare tutti bene. Valuteremo dopo l'allenamentoAbbiamo molti italiani in rosa, poi può capitare che ne giochino di più o di meno. L'importante è che tutti capiscano gli obiettivi della Juventus. A Verona non abbiamo fatto bene, anche se poi siamo stati bravi a rientrare in partitaAbbiamo cambiato molto durante i miei quattro anni ed è stata brava la società a formare questa rosa. I ragazzi mi fanno complimenti perché gli ho dato tanti giorni di riposo, che è importante quanto il lavoroSì, il calendario è questo. Basta che ci dicano quando e dove giocare e noi andiamoNo, ma qualche volta giochiamo troppo il pallone al portiere e non va beneE' importante in quanto tale e vogliamo andare in finale. Contro il Torino sarà difficile perché hanno voglia di rivalsa e per loro domani è un obiettivo per arrivare all'Europa. Fisicamente stiamo bene, faremo cinque giorni di sacrifici e poi andremo in vacanzaRientreremo il 21, prima andiamo in vacanza. Uscirà Pjaca perché ha bisogno di giocare e l'infortunio ha fermato la sua crescita. Per il resto stiamo bene così

- Buffon ha "chiamato" Donnarumma...

Szczesny è l'erede di Buffon. Si stimano come professionisti e uomini, sta facendo bene ed è stata brava la società a portarlo qui con largo anticipo



- Arriverà qualcuno a centrocampo?

Non ho chiesto nessuno alla società. Abbiamo 21-22 giocatori in una rosa altamente competitiva. Siamo a posto così



- Douglas Costa giocherà?

O lui o Bernardeschi, stanno tutti e due bene. Sono contento di come sta crescendo Federico. Può giocare Rugani