Juventus, Allegri: "Non abbiamo concesso occasioni al Milan"

25 gennaio 2017

Nella ripresa nonostante la superiorità numerica la Juventus non è riuscita a chiudere il match: "Abbiamo un po' smesso di giocare senza Dybala tra le linee - ha commentato a caldo Allegri -, ma non abbiamo sofferto. Anche in undici contro dieci non avevamo quasi mai la superiorità in campo". Il 4-2-3-1 con le quattro punte in campo ha convinto nel primo tempo: "Conta l'atteggiamento e nella prima parte è stato egregio, non abbiamo concesso un centimetro al Milan. Senza Dybala abbiamo perso un po' le linee e loro su qualche contrasto potevano creare qualcosa davanti. E' un modulo dispendioso e vedremo chi recupera nei prossimi giorni".



Dopo il dominio iniziale i bianconeri hanno rischiato di riaprire la partita nella ripresa: "Dobbiamo lavorare sulla gestione della palla, però il gol che abbiamo preso è stato casuale e a parte quella di Deulofeu, nonostante il Milan avesse preso fiducia, non abbiamo concesso nulla. Non gestendo bene la palla però siamo andati in difficoltà e subito qualche ripartenza, eravamo troppo schiacciati verso di loro. Le gare variano, se tutti danno disponibilità con più qualità in mezzo al campo la gestione palla è più semplice. La cattiva difesa finale era perchè non gestivamo palla".