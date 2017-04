Juventus, Allegri: "Napoli come il Barcellona, vogliamo la finale"

4 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Le condizioni degli acciaccati?

Mandzukic sarà difficilmente della partita. Dybala e Cuadrado invece sono completamente recuperati, ma valuterò dopo l'ultimo allenamento



Cosa ci sarà di diverso rispetto al campionato?

Domani è una partita da dentro o fuori e vogliamo raggiungere la finale di Coppa Italia per la terza volta di fila. Vogliamo vincerla. La partita sarà molto aperta e il Napoli sa crearti delle difficoltà. Abbiamo le carte in regola per passare il turno. Dovremo fare qualcosa di diverso rispetto a domenica, perché abbiamo sbagliato molto e non riuscivamo a sviluppare il gioco, restando costretti a giocare in difesa. Su quello dobbiamo fare meglio a livello tecnico, tenendo più la palla per difenderci meno



Quali sono le difficoltà di incontrare due volte la stessa squadra in pochi giorni?

Noi dobbiamo giocare per fare gol e ci aspettiamo un Napoli che farà un'altra partita importante. Domenica ci siamo adattati al contesto e ci siamo difesi bene contro una squadra che ha un bel gioco e che è sempre difficile da sfidare. Per noi è importante perché giocano simili al Barcellona e il percorso verso la Champions è partita da domenica



Che clima si aspetta dopo le polemiche dell'andata?

I tifosi sono stati correttissimi domenica, c'è da fare i complimenti alla questura per aver organizzato bene la trasferta della Juventus anche se mi sembrava eccessivo blindare la squadra. Ci deve far riflettere. In campo invece la partita è stata gestita bene dalla squadra arbitrale



Giocheranno Neto e Alex Sandro?

Neto gioca di sicuro e il brasiliano dovrebbe rientrare. Ma dipende dall'allenamento di oggi perché poi giochiamo anche sabato e martedì. Una partita ogni due giorni, devo cercare di gestire le forze e guardare l'arco della stagione. I ragazzi stanno bene e posso fare dei cambi



Qual è la situazione di Higuain?

E' buona. Fisicamente ha giocato bene domenica, non era facile giocare e mi aspettavo facesse peggio di quanto ha fatto. Nelle cose che ha fatto si è mosso bene.



Ci aspetteremo 5-6 cambi?

Magari anche 6-7, ma dipende sempre dall'allenamento di oggi. Non devo spremere tutti i giocatori, ma far giocare quelli che stanno meglio



Si aspettava di più da parte di Lemina?

Per le caratteristiche che ha contro il Napoli ha fatto una buona partita. Non si possono chiedere ai giocatori cose che non hanno nelle caratteristiche. Non posso chiedere a Lemina le cose che fa Cuadrado



Le scelte saranno condizionate dai diffidati?

Assolutamente no. L'obiettivo è andare in finale e ho una rosa importante a disposizione



Si aspetta un Napoli diverso in attacco?

Non lo so, certo cambiano le caratteristiche in base a chi gioca.



Si aspetta un Napoli stanco? Avete parlato con Higuain dei fischi dei tifosi?

E' normale che i tifosi possano avere queste reazioni. Lo hanno fischiato per metterlo in difficoltà. Il Napoli giocherà più o meno la stessa partita, anche se entrambe abbiamo speso molto. Sarà sicuramente una partita diversa da quella in campionato



Cosa può cambiare senza Mandzukic?

Se non ci dovesse essere metterò qualcun'altro. Possono giocare diversi giocatori in quella posizione, ho tante soluzioni



Come potete limitare Callejon? Pjanic-Marchisio saranno i titolari?

Dipende da come hanno recuperato e lo scopro oggi. Callejon è un giocatore incredibile perché fa 500 scatti a partita, anche se Asamoah domenica è stato bravo a limitarlo



E' possibile rivedere la difesa a tre dall'inizio?

Al momento è difficile, ma può farsi che durante la partita ce ne sia bisogno



Un commento su Bentancur?

Ha fatto il controllo a livello medico per capire come stava, non so dire altro.



Il verdetto di domani condizionerà la settimana pre-Barcellona mentalmente?

Siamo in un bel momento perché ci giochiamo ancora tutto. Più di questo non potevamo fare. La negatività che c'è in giro la detesto, anche perché questa squadra negli anni ha dimostrato di saper vincere. Se una volta pareggi non succede niente, l'importante è raggiungere gli obiettivi. E' difficile vincere, non è la normalità, perché vince una squadra sola. Piaccia o meno la Juventus più di questo non può fare. Anche in Europa la Juventus è una squadra rispettata e questa è la cosa più importante. Qui invece è tutto negativo, e non va bene