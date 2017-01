Juve, Allegri: "Non ho chiesto e non mi aspetto dei rinforzi"

10 gennaio 2017

La Juve affronta l'Atalanta in Coppa Italia con un occhio al mercato. Ma non Max Allegri . "Non ho chiesto niente e non mi aspetto niente. Ci servono solo giocatori che possono migliorare la rosa tecnicamente. Il mio futuro? Alleno la Juve e alla Juve sto benissimo", ha detto. Sulla sfida coi bergamaschi: "Non ci sarà grandissimo turnover. Inizia una competizione e bisogna giocare per arrivare in fondo e magari risparmiare energie per la Fiorentina".

EVRA

"La situazione di Evra è quella di due giorni fa, con lui le cose sono molto chiare. Si è preso del tempo per decidere se andar via o rimanere. E' giusto che faccia delle riflessioni, poi vedremo, c'è tempo fino al 31 gennaio. Non si sa cosa verrà fuori".



DYBALA GIOCHERA'

"Andrà in campo la migliore formazione, non ci sarà grandissimo turnover anche perché dietro siamo contati. Chiellini è squalificato, Bonucci vedremo se potrà almeno venire in panchina. A metà campo qualcuno riposerà, davanti dovò valutare. Dybala ha bisogno di giocare e trovare continuità, Pjaca è tanto che è fuori ma sicuramente uno spezzone lo farà, nel primo o nel secondo tempo".



SPALLETTI ALLA JUVE?

"Un tempo c'era più campanilismo, ma Spalletti ha ragione: siamo professionisti. L'importante è che si lavori con responsabilità e rispetto verso tifosi, verso società, verso i giornalisti. Ora sono alla Juventus e sto bene alla Juventus, vediamo cosa succederà".



PJACA

"Avrà spazio, non ha i 90 minuti nelle gambe, è l'inizio della crescita di un giocatore che ci darà una mano. Può giocare da esterno o nei due trequartisti sotto la porta, è un giocatore forte. E' arrivato dall'Europeo e dalle qualificazioni di Champions con la Dinamo Zagabria, la frattura da un lato è stata negativa dall'altro positiva perché gli ha dato il tempo per recuperare. Fisicamente sta bene, sarà un ottimo acquisto per gennaio, ha delle potenzialità straordinarie".



MONDIALE A 48 SQUADRE

"Da allenatore 48 squadre sono tante, se fossi ct direi che va bene. Vedremo come verrà strutturato. Il calcio si sta globalizzando, è venuta fuori la Cina, la Russia, si stanno cercando formule per aumentare introiti. Il calcio è diventato business e show, bisogna adeguarsi".



RINFORZI DI MERCATO

"Sul mercato non mi aspetto niente perché non avevo chiesto niente. Alla Juve bisogna prendere giocatori per migliorare la qualità tecnica della rosa e, se c'è la possibilità, la società lo ha sempre fatto. Non serve fare numero preferisco portare su due ragazzi della Primavera e cominciare a farli lavorare con la squadra...".



L'ATALANTA

"Per noi è una finale: se non l'affronteremo nel verso giusto, verremo eliminati. Entriamo nella competizione e dobbiamo puntare ad arrivare in fondo non sarà facile, troviamo l'Atalanta ai quarti e il turno successivo sarà comunque difficile. Una squadra che sta bene, indipendentemente dagli interpreti e dal modulo, come dimostrato con il Pescara. Non sarà semplice, ci saranno i regolamentari, rischiamo i supplementari e questo dobbiamo evitarlo, perché domenica abbiamo una sfida difficile a Firenze. Risparmiare energie sarebbe importante, ma non è semplice".