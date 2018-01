Juve, Allegri: "Buon primo tempo, Higuain straordinario"

30 gennaio 2018

Massimiliano Allegri analizza così il match. "Nel primo tempo, contro una buona Atalanta, potevamo segnare un gol di più. Nel secondo tempo abbiamo gestito la partita, potevamo giocare meglio, spostare un pochino più la palla da sinistra verso destra per rallentare qualche ripartenza loro e così non è stato. E su quello dobbiamo lavorare per migliorare. Poi abbiamo subito l'Atalanta negli ultimi 5 minuti, perché dopo la parata di Buffon e dopo un paio di tiri, abbiamo rischiato di lasciare la vittoria qui a Bergamo con un pari. Invece questo ci permette di affrontare la partita di ritorno nelle migliori condizione, anche se non è chiusa, perchè l'1-0 non basta per passare".



Il tecnico toscano applaude i suoi. "Non avevo nessun dubbio che stasera la squadra giocasse una partita seria. E i ragazzi sono stati bravi. Vincere a Bergamo non è semplice, soprattutto nel secondo tempo quando l'Atalanta spinge sotto la curva, ti carica di difficoltà; ma la squadra ha difeso in modo ordinato, senza nessun affanno, solamente negli ultimi cinque minuti. Ripeto, nel secondo tempo potevamo fare meglio tecnicamente".



Parole al miele per Higuain. "Rispetto a sabato ha fatto una partita straordinaria sotto l'aspetto tecnico, ha fatto un gol straordinario, ma sotto l'aspetto tecnico ha fatto una grande partita. Nel secondo tempo potevamo accompagnarlo di più su qualche contropiede, invece ci sono mancati un pochino i due esterni o i centrocampisti che avevamo a sostegno".



Dopo due mesi si è rivisto Buffon. Sono contento per Gigi che è tornato alla grande ed è tornato in Coppa Italia dopo cinque anni e mezzo. Buffon è il titolare. Si è riposato, è rientrato al meglio e a Bergamo non era facile. E' tornato in modo perentorio parando pure un rigore. Szczesny ha giocato molto e bene, fortuna che lo abbiamo".