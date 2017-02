Il derby di Roma torna a giocarsi in notturna

10 febbraio 2017

Il derby di Roma torna dopo 4 anni a giocarsi in notturna. A ufficializzare la decisione è stata la Lega di serie A dopo il via libera del Ministero dell'Interno. La semifinale d'andata di Coppa Italia, formalmente in casa della Lazio, verrà giocata il primo marzo alle 20.45. Stesso orario, ma 24 ore prima l'altra sfida tra Juventus e Napoli. Per la tifoseria della capitale un banco di prova decisivo verso l'abolizione delle barriere nelle curve dello stadio Olimpico.