Coppa Italia, Roma-Sampdoria 4-0: giallorossi ai quarti

LA PARTITA

Tutto molto semplice per la Roma, anche più del previsto. Contro una Samp rimaneggiata, con Giampaolo che cambia 7 giocatori rispetto all'ultima di campionato con l'Empoli, i giallorossi faticano solo fino al gol del vantaggio, poi dilagano. I blucerchiati giocano una partita a due facce: ordinati e compatti fino alla rete di Nainggolan, poi spariscono e non si rendono quasi mai pericolosi. Male Berezynski, al debutto con i liguri. Molto bene, invece, l'altro esordiente della serata, Mario Rui, acquistato in estate dai giallorossi e subito fermato dalla rottura del crociato in tournée. La Roma si conferma in ottimo stato di forma, con il settimo successo nelle ultime 8 partite giocate. Di contro, continua il momento no della Samp, che in campionato ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite e fatica a fare gol.



I ritmi sono subito alti, con la Roma riversata in attacco. I giallorossi però rischiano di andare in svantaggio al primo squillo degli avversari, che arriva al 3' da un rinvio di Puggioni, spizzato di testa da Budmir per Muriel, il cui sinistro si stampa sul palo. La squadra di Spalletti prova a fare la partita, ma le sue iniziative non creano pericoli ai blucerchiati, bravi a bloccare la manovra dei capitolini con le loro armi preferite: pressing alto e verticalizzazioni. I doriani mettono in affanno la difesa giallorossa, ma al 25' la Roma pareggia il conto dei legni con la gran botta di destro di Paredes, che dal limite colpisce la traversa. L'argentino ci riprova 10' più tardi, ma Puggioni respinge. La buona guardia della Samp costringe la Roma a cercare molto il lancio lungo per Dzeko e le conclusioni dalla distanza. E da fuori arriva anche il gol del vantaggio giallorosso (al 39'), stavolta con la complicità di Silvestre, che sbaglia lo stop e serve involontariamente Nainggolan. Il belga si inventa un destro al volo che beffa Puggioni. La Samp subisce il colpo, mentre la Roma si galvanizza e va vicina al raddoppio, due volte con El Shaarawy e poi ancora con Nainggolan da fuori.



Il 2-0 solo sfiorato si concretizza in avvio di ripresa. Edin Dzeko, impalpabile per tutto il primo tempo, si sveglia e inizia il suo show. Al primo pallone utile brucia in diagonale i difensori blucerchiati su assist di El Shaarawy. E' il suo 13mo gol in altrettante apparizioni all'Olimpico, il 20mo stagionale. Passano pochi minuti e il bosniaco ha la chance della doppietta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa in torsione si ferma sul palo. Al quarto d'ora, l'ex City ricambia l'assist a El Shaarawy, con l'italo-egiziano che scavalca Puggioni in pallonetto per il tris giallorosso, un attimo dopo l'occasione del potenziale 1-2 blucerchiato sprecata da Budimir. La partita di Dzeko finisce qui. Spalletti manda in campo Totti e la Roma inizia a gestire il risultato, concedendo campo alla Samp. La squadra di Giampaolo, però, non riesce a pungere, anzi incassa il poker allo scadere. Lo firma ancora una volta Nainggolan, bravo a inserirsi e a sorprendere gli avversari di testa. Il belga l'ha aperta, il belga l'ha chiusa, con il suo sesto gol stagionale, il terzo consecutivo.