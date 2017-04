Coppa Italia, Rizzoli per il derby a Banti Napoli-Juve

3 aprile 2017

Entra nel vivo la Coppa Italia. Designati gli arbitri che dirigeranno le due gare valide per le semifinali di ritorno. Per l'atteso derby tra Roma e Lazio, in programma domani sera alle 20.45, è stata scelto Nicola Rizzoli di Bologna. Toccherà invece a Luca Banti, fischietto di Livorno dirigere la sfida tra Napoli e Juventus, in programma mercoledi' sera alle 20.45. Il bis della gara pareggiata poche ore fa al San Paolo.