Coppa Italia, rabbia Cesena: "Rigore netto? Totti come Pinocchio"

2 febbraio 2017

Il rigore che ha deciso al 95' il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma non è andato giù al presidente del Cesena. "Nel dopo partita, in diretta, Totti ha detto che il rigore contro il Cesena era netto! Un'assurdità - ha tuonato Giorgio Lugaresi -. Ho capito solo dopo qualche istante che il grande Francesco stava solo provando un nuovo spot pubblicitario dove interpreta, e in questo caso piuttosto bene, PINOCCHIO!".