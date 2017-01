Coppa Italia: Napoli-Spezia 3-1, partenopei ai quarti di finale

LA PARTITA

Tutto come previsto per il Napoli, che avanza ai quarti di Coppa Italia dove ad attenderlo ci sarà la vincente di Fiorentina-Chievo, in programma domani sera. Sarri, che comprensibilmente effettua un massiccio turnover, può godere per la prova (soprattutto nel secondo tempo) di Giaccherini e Rog, sin qui poco utilizzati, e per l'esordio di Pavoletti, a cui vengono riservati gli ultimi dieci minuti. L'ex centravanti del Genoa entra nel finale al posto di Gabbiadini, che si congeda dal Napoli (l'addio è ormai imminente) con la rete del 3-1.



L'avvio del Napoli è scioccante per lo Spezia, abituato a ben altri ritmi. Zielinski, al minuto 3, parte in verticale da dopo metà campo e si infila nel buco della difesa ligure: l'accelerazione del polacco è micidiale e si conclude con un destro all'angolino che vale l'1-0. La banda di Sarri domina la gara nella prima mezz'ora, nella quale il centrocampo (Rog-Diawara-Zielinski) ha vita facile sia dal punto di vista fisico e sia dal punto di vista tecnico; davanti, invece, la rapidità di Giaccherini e Insigne fa male appena i due riescono a mettersi in moto, mentre Gabbiadini si nota soprattutto per il prezioso gioco di sponda. Al 24' il Napoli potrebbe raddoppiare: Giaccherini trova un buco a destra e crossa al centro dove De Col, per anticipare Insigne, spedisce la sfera sul palo. Un minuto più tardi Chichizola vola sul colpo di testa di Zielinski e Insigne - poco dopo (28') - manca di un soffio il raddoppio con un destro a giro. A questo punto lo Spezia comincia a reagire e alza notevolmente il ritmo per una decina di minuti. Uno sforzo ripagato dall'1-1 di Piccolo (sinistro deviato da Albiol al 35'), che supera Rafael dopo l'ottima discesa a sinistra di Piu.



Il Napoli, dopo l'attimo di sbandamento sul finire del primo tempo, rientra compatto e deciso, tanto che lo Spezia sostnzialmente non sarà mai più pericoloso fino al termine del match. Il 2-1 è una perla firmata Giaccherini, bravo a colpire al volo un assist da sinistra di Insigne (55'). C'è poi gloria anche per Gabbiadini, che non deve fare altro che appoggiare in porta con il petto un servizio di Rog, abile a sfondare sulla destra al 57'. L'attaccante, al terzo centro consecutivo, saluta così il pubblico partenopeo e lascia il testimone a Pavoletti, che esordisce con la maglia del Napoli all'81': giusto il tempo per prendere le misure del San Paolo e divorare un'occasione a pochi passi dal portiere. Per stasera basta anche così, da domenica non saranno concessi errori di questo genere.