Coppa Italia, Milan-Torino 2-1: rossoneri ai quarti in rimonta

LA PARTITA

Il Toro ha accarezzato la grande impresa per un'ora, poi in meno di tre minuti è crollato sotto i colpi di Kucka e Bonaventura. Rivincita solo parziale per Belotti, che ha segnato il gol della grande illusione granata riscattando l'errore dal dischetto della prima giornata. Ma non è bastato. I ragazzi di Mihajlovic hanno giocato un gran primo tempo, mettendo la gara su ritmi alti che hanno mandato in tilt i rossoneri. Corsa e sacrificio che però sono scemati nella ripresa, un calo di cui ha prontamente approfittato il Milan, che si conferma implacabile nei secondi tempi, grazie a una condizione fisica invidiabile. Ora c'è lo scoglio Juventus, con Chiellini e compagni con il dente avvelenato per l'epilogo amaro della Supercoppa italiana. Ci vuole qualcosa in più per scalfire i bianconeri nella tana dello Stadium, dove vincono da 26 partite di fila. Ma il Diavolo sa come si fa.



Montella e Mihajlovic limitano al minimo il turnover, chiaro segnale dell'importanza del match. Tra i rossoneri spazio a Gomez per l'influenzato Romagnoli, regia a Sosa, che fa rifiatare Locatelli, Bertolacci è preferito a Pasalic, mentre Lapadula vince il ballottaggio con Bacca. Tre cambi nel Toro rispetto al match di campionato con il Sassuolo: De Silvestri è preferito a Zappacosta, Baselli a Obi, mentre Iturbe debutta da titolare per via dell'indisponibilità di Iago Falque.



I granata approcciano meglio il match e tengono il pallino del gioco: la velocità di Ljajic e gli inserimenti dei centrocampisti mandano in affanno la retroguadia rossonera, che ha in Gustavo Gomez l'anello più debole. Dopo un paio di tiri che fanno venire i brividi a Donnarumma (punizione di Ljajic e tiro di Benassi entrambi deviati), la grande chance per il vantaggio capita a Bonaventura al 26'. Jack approfitta di un errore di Barreca da ultimo uomo, si invola verso Hart ma viene recuperato dal terzino. Poi Hart para su Bertolacci e nella ripartenza il Toro non perdona: l'accelerazione di Iturbe è impressionante, Benassi vede in profondità Belotti che infila Donnarumma sul primo palo. Il canto del Gallo gela San Siro: la vendetta per il rigore sbagliato in campionato in pieno recupero è servita. L'attaccante ha sul piede alla mezzora la palla del 2-0, ma Paletta salva in angolo. Il Milan esce dal torpore al 35': il destro al volo di Kucka fa urlare al gol il Meazza, ma termina a lato di pochissimo alla destra di Hart. Il Toro va al riposo meritamente in vantaggio.



A inizio ripresa sono sempre i granata a rendersi più pericolosi, ma i granata calano i ritmi e al Diavolo bastano poco più di due minuti per ribaltare il match. Al 61' Hart dice no al rasoterra si Suso, la palla arriva a Bonaventura il cui cross attraversa tutta l'area e trova Kucka sul secondo palo. Il gol è come un pugno in pieno mento per la squadra di Mihajlovic, che crolla al 63', quando Suso pennella a centroarea, Bonaventura anticipa De Silvestri e batte Hart. San Siro esplode per il micidiale uno-due. Miha si gioca le carte Boyé-Maxi Lopez, Belotti ha la palla del pareggio al 69' ma Donnarumma è bravo a chiudere lo specchio della porta e a salvare il Milan. Nel finale viene espulso Barreca per doppio giallo, Bonaventura sfiora il tris e Lapadula se lo divora in pieno recupero: salva Moretti sulla linea. Errore che non pesa: il Milan vince e si guadagna la Juventus, per quella che è la riedizione della scorsa finale. Ma soprattutto, per la banda Allegri, l'occasione di vendicarsi per il ko di Doha nella Supercoppa italiana. Ma questo Milan ha già dimostrato di saper imbrigliare e mettere in difficoltà i campioni d'Italia.