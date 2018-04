Coppa Italia: Milan sul velluto, Verona eliminato

13 dicembre 2017

LA PARTITA

Gattuso, forse perché consapevole che in palio c’è un derby, manda in campo più di mezza squadra titolare. In avanti chance per Cutrone e André Silva. Pecchia risponde con una formazione sempre accorta e con Kean in attacco affianco a Lee. Nel complesso è poco più di un allenamento per i rossoneri, che dopo essersi sbloccati mettono la gara in discesa sia dal punto di vista del ritmo che del rendimento. La squadra di Pecchia, per forza di cose, prova quasi sempre a giocare di rimessa senza rendersi mai pericolosa. Il Milan fa girare bene palla e mette in difficoltà gli scaligeri ogni volta che supera la metà campo. Gli spunti di Suso sono la vera spina nel fianco per i gialloblù, che dopo esser stati graziati da Bonaventura al 10’ (destro a giro dal limite dell’area fuori di un soffio), subiscono un gol a dir poco fortunoso. A segnare è proprio lo spagnolo, che dopo il tocco corto da calcio d’angolo fa partire un cross velenoso che inganna Silvestri. I rossoneri giocano sul velluto, arrivano facilmente sulla trequarti e al 29’ mettono al sicuro la qualificazione con Romagnoli, che da attaccante aggiunto appoggia da un metro il traversone basso di Silva. Stordito, il Verona continua a ripiegare e prova timidamente a rientrare in partita; è la squadra di Gattuso, però, che fa la gara e conserva agevolmente il doppio vantaggio all’intervallo.



Nella ripresa la musica non cambia. Troppo facile per la truppa rossonera andare in gol, e anche stavolta (10’) Suso ci mette lo zampino con un traversone perfetto per la testa di Cutrone, che alla cieca trova il colpo di testa e infila la palla all’incrocio. A risultato acquisito, Ringhio inizia a chiamare a sé i titolarissimi: fuori Bonaventura e Suso, dentro Antonelli e Borini. Il Verona continua a esporsi, nel tentativo di trovare almeno il gol della bandiera lascia praterie. Al 61’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, l’Hellas libera Zuculini al limite dell'area; il centrocampista argentino non impatta bene il pallone e l'azione si perde in un nulla di fatto. A metà tempo si vede anche Biglia, che sul finire di partita colpisce anche una traversa. Nel finale è pura accademia, con i tifosi che intonano cori per Gattuso, beniamino ora come allora.