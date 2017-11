Coppa Italia: le date di ottavi di finale e quarti

7 novembre 2017

La Lega Serie A ha reso noto le date degli ottavi di finale e dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tra dicembre e gennaio. Apre le danze l'Inter il 12 dicembre, seguito da Milan e Fiorentina il 13 dicembre. In caso di qualificazione il derby di Milano valevole per i quarti si giocherebbe il 27 dicembre, mentre a Santo Stefano potrebbe toccare alla Lazio. Napoli in campo il 19 dicembre mentre Juventus e Roma il giorno dopo.