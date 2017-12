Coppa Italia, Lazio-Fiorentina 1-0: Lulic vale la semifinale

26 dicembre 2017

LA PARTITA

Il massimo risultato, ma non con il minimo sforzo. Missione compiuta per la Lazio di Simone Inzaghi che con una fase difensiva di assoluto livello ha saputo capitalizzare al massimo la giocata di Lulic a inizio partita. Una sfida importante, non sottovalutata da entrambi i tecnici che hanno limitato il turnover per centrare quella semifinale contro Milan o Inter che è uno step in più verso un obiettivo stagionale. L'1-0 premia la Lazio, legittimato con un primo tempo di intensità e qualità e conservato con una ripresa più abbottonata ma comunque solida contro la reazione fiorentina. Di contro gli uomini di Pioli hanno pagato una scarsa vena offensiva dei suoi, continui nel portare pallone a ridosso dell'area di Strakosha ma mai realmente pericolosi eccezion fatta per una conclusione velenosa di Chiesa deviata dal portiere albanese. Troppo poco.



L'ha decisa l'uomo di coppa in casa Lazio, Senad Lulic. Lo ha fatto con una giocata - e un'azione con la partecipazione attivissima di Milinkovic-Savic - che ha spaccato in due la retroguarda viola e la partita, la prima vera della partita. Con il serbo possente nel difendere palla su Veretout con la fisicità, Lulic ha chiesto e ottenuto palla sulla sinistra stravincendo il duello fisico con Gaspar, superato in velocità e dribblato rientrando sul destro in area prima di infilare l'angolino di Dragowki nella giocata di serata. Un gol che ha cambiato l'aspetto tattico della partita, che ha visto comunque i padroni di casa in grande controllo del match per tutto il primo tempo prima e dopo l'ingresso in campo di Immobile (febbricitante) per l'infortunato Caicedo. L'ecuadoregno, così come Milinkovic-Savic dalla distanza e ancora Lulic, hanno più volte sfiorato il raddoppio ma senza lieto fine concedendo alla Fiorentina quarantacinque minuti di speranza.



E di tentativi. Nella ripresa, infatti, la spia della riserva biancoceleste si è accesa prima del previsto e non solo per il cambio modulo adottato da Pioli con l'inserimento di due giocatori offensivi. In ritardo sulle seconde palle e sempre sotto pressione, la Lazio si è rintanata nella propria metà campo lasciando alla Fiorentina l'onore e l'onere di inventarsi la giocata vincente con un possesso palla prolungato ma terribilmente sterile. I palloni spiovuti in area dalla trequarti sono stati preda continua di De Vrij e Radu, con l'unica occasione concessa a Chiesa a metà ripresa arrivata solo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per Strakosha a conti fatti una sola parata decisiva, mentre Hugo e Dragowski dall'altra parte sono stati bravi a frenare i contropiedi di Immobile e Lulic.



Ha vinto la squadra più solida, forse la più convinta in campo e lo ha fatto alla maniera ormai abituale di Simone Inzaghi: giocando da squadra. Milan e Inter, chiunque delle due sarà l'avversaria in semifinale, sono avvisate. La Lazio attende, con fiducia e la voglia di rigiocarsi una finale davanti al proprio pubblico.