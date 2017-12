Coppa Italia, Lazio e Fiorentina aprono il programma dei quarti

26 dicembre 2017

Lazio e Fiorentina danno il via dalle 21 ai quarti di finale di Coppa Italia . La squadra di Inzaghi, già finalista nella scorsa edizione, proverà a staccare il pass all’Olimpico dopo aver superato agilmente il Cittadella per 4-1 negli ottavi. La Fiorentina ha invece dovuto sudare nel 3-2 sulla Samp, adesso in palio c’è l’accesso alle semifinali dove il tabellone prevederà lo scontro con la vincente del derby Milan-Inter. Non sarà un Boxing Day in stile Premier League, ma anche in Italia si scenderà in campo a Santo Stefano per la prima delle quattro partite in calendario fino al 3 gennaio che definiranno il quadro del penultimo atto della Coppa Italia.

La Lazio ospiterà la Fiorentina, una qualificazione in gara secca a breve distanza tra due turni di campionato per un calendario che questa stagione conoscerà la sosta solo dopo l’Epifania. Nonostante i molti impegni a distanza ravvicinata nessuno dei due tecnici vorrà andare in campo con le seconde linee, poco turnover in vista di una gara in cui la posta in palio sarà altissima. “Dobbiamo prima battere la Fiorentina, solo dopo penseremo alla gara contro l’Inter”: è stato chiarissimo il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi nel presentare la gara. Confermati dal primo minuto tutti i titolari, con il solo Felipe Anderson che potrebbe avere una chance dal fischio d’inizio per proseguire nel recupero mettendo minutaggio nelle gambe. Assieme a lui in mediana dovrebbero trovare spazio Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic con Immobile prima punta. Difficile l’impiego tra i titolari di Wallace ancora non al top atleticamente, nella linea difensiva non ci saranno sorprese con Bastos, De Vrij e Radu pronti a scendere in campo. Tra i pali per la Lazio ci sarà Strakosha.



Poche le sorpese anche sponda Viola con Babacar e Thereau impiegati dal primo minuto in attacco supportati da Saponara sulla trequarti. La linea di centrocampo non lascia spazio a dubbi sull’importanza della partita con Chiesa, Badelj, Veretout e Olivera. Tra i pali occasione per Dragowski, in difesa Astori, Vitor Hugo e Milenkovic. “La Lazio è una squadra completa, ma ce la giocheremo”, ha voluto sottolineare alla vigilia il tecnico Pioli che questa sera giocherà anche contro il suo passato prima di concentrarsi sulla gara di campionato in programma sabato contro il Milan. Lazio e Fiorentina si sono già affrontate una volta in questa stagione. Nel girone d’andata di serie A all’Olimpico i Viola hanno conquistato il pari al 94’ grazie al gol di Babacar dopo la firma iniziale di De Vrij. La squadra di Pioli proverà a sorprendere i biancocelesti anche stasera forte di un momento d’oro che la vede in serie positiva da sette partite. Sono dieci i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre con cinque vittorie per la Lazio, quattro della Fiorentina e un solo pareggio.