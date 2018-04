Coppa Italia, Lazio-Cittadella 4-1: biancocelesti ai quarti

14 dicembre 2017

LA PARTITA

Il Cittadella si presenta all'Olimpico dopo aver eliminato Bologna e Spal, ma per la squadra di Venturato l'esame Lazio si rivela una montagna troppo alta da scalare. I biancocelesti possono gestire la partita a loro piacimento entrando con verticalizzazioni improvvise nella retroguardia ospite. I primi minuti di gioco volano via con la Lazio che pazientemente gestisce il pallone, ma al primo vero affondo arriva il vantaggio: Milinkovic-Savic serve Immobile, l'attaccante entra tra le maglie larghe della difesa del Cittadella superando in corsa anche il portiere e depositando in rete all11'. Gli ospiti accusano il colpo e solo due minuti dopo rischiano di sprofondare quando una conclusione di testa di Milinkovic-Savic si infrange sull'incrocio dei pali. Ha due volte l'occasione per raddoppiare anche Felipe Anderson: nella prima sbaglia di testa dal cuore dell'area di rigore, poi si rifà con un perfetto inserimento che approfitta di una fase difensiva troppo svagata del Cittadella. La conclusione di prima non lascia scampo a Paleari e al 24' la Lazio ha già la qualificazione in tasca. La squadra di Inzaghi abbassa i giri, ma arriva comunque al tris al 36' grazie a un'autorete di Camigliano che, provando ad anticipare Wallace su calcio d'angolo, devia nella propria porta. Il Cittadella accorcia le distanze al minuto 41 con una punizione di Bartolomei che sorprende sul suo palo un colpevole Strakosha.



Il gol prima dell'intervallo regala forza e determinazione a un Cittadella che sembra credere nel sogno. Gli ospiti provano un timido forcing iniziale senza scoprirsi troppo per paura di prendere anche la quarta rete nei primi minuti della ripresa. Settembrini ci prova dal limite dell'area senza impensierire Strakosha, pochi minuti dopo il numero uno laziale riesce a risolvere un'azione confusa in area di rigore sventando la minaccia. Poi è Chiaretti a cercare fortuna senza però impensierire il portiere biancoceleste. Un sussulto della Lazio nasce dai piedi di un ispirato Milinkovic-Savic che serve Lucas Leiva, la conclusione da fuori area però viene bloccata in due tempi da Paleari. La partita entra in una fase di stanca, la squadra di Inzaghi addormenta il gioco provando solo sporadicamente l'affondo. Nei minuti finali è ancora Bartolomei a regalare le ultime speranze al Cittadella, ma la sua conclusione bassa trova la pronta risposta di Strakosha che chiude lo specchio. All'86' Immobile cala anche il poker scattando sul filo del fuorigioco e battendo il portiere in uscita con un pallonetto morbido. La Lazio vola ai quarti di Coppa Italia, che adesso vede in tabellone solo squadre di serie A.