Coppa Italia: Khedira-Acquah, Doveri consulta il Var e assegna il gol di Manduzkic

3 gennaio 2018

Al 67' di Juve-Torino di Coppa Italia un episodio che farà discutere per giorni. Il raddoppio della Juventus con Mandzukic è propiziato da un recupero palla sulla trequarti di Khedira, che allunga la gamba e tocca Acquah, rubandogli il pallone.



L'arbitro Doveri non fischia, l'azione prosegue e Mandzukic segna. Poi Doveri si consulta con il Var, tutto il Torino protesta: il direttore di gara si dirige così al monitor a bordocampo. Ma dopo aver rivisto il replay convalida il gol. Proteste furibonde del Torino e di Mihajlovic, che non capacitandosi della decisione, entra in campo ringhiando contro l'arbitro. Espulsione obbligatoria, ma quanti dubbi sulla decisione di Doveri.



In presa diretta il tocco di Khedira sembra chiaramente falloso: il tedesco arriva sì sulla palla ma contemporaneamente colpisce Acquah. Doveri avrà sicuramente considerato il tocco di palla come un intervento regolare al di là del contrasto sulla gamba del giocatore del Torino, ma sulla bontà della decisione, per di più presa visionando i replay, ci sono molti, molti dubbi.