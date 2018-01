Coppa Italia, Juventus-Torino 2-0: bianconeri in semifinale con l'Atalanta

3 gennaio 2018

LA PARTITA

Quando il gioco si fa duro la Juventus non sbaglia. Il 2-0 nel derby della Mole contro il Torino è un chiaro messaggio a tutti, i bianconeri non sono sazi e anche quest'anno per portargli via qualcosa le avversarie dovranno superarsi. E' bastato un gol per tempo nel quarto di finale di Coppa Italia per eliminare i cugini granata in una sfida pressoché mai in discussione, ben più di quanto il risultato non dica di per sé. Mihajlovic, complice una formazione d'emergenza soprattutto in attacco, ha provato a fare qualcosa ma si è dovuto arrendere a un avversario più forte e senza appello. Il match l'hanno deciso Douglas Costa e Mandzukic, ma per Szczesny dall'altra parte è stata una serata piuttosto tranquilla.



La differenza in campo si è vista tutta, ma il messaggio mandato da Allegri con pochissime esclusioni tra i titolarissimi ha dato subito un chiaro segnale di intenti della Juventus. Pressione alta sui portatori di palla, Dybala accentrato dietro Mandzukic lasciando spazio agli inserimenti di palla di Matuidi e Asamoah, e Douglas Costa libero di correre sulla sua fascia preferita, la destra, mettendo in grossa difficoltà Molinaro. Il resto lo fa il dominio a centrocampo di Marchisio e Pjanic, con l'unico punto un po' traballante individuato dal Torino in Sturaro terzino. Dopo il primo squillo di Pjanic centrale giusto per scaldare le mani a Milinkovic-Savic davanti al fratello (centrocampista della Lazio) presente in tribuna, la Juventus passa. In maniera anche un po' casuale, ma spettacolare: la sgroppata di Asamoah sulla sinistra produce un po' di confusione nella difesa del Toro con Baselli che rinvia il pallone contro Dybala; ne esce un assist perfetto per il sinistro all'incrocio dei pali di Douglas Costa. La risposta granata è immediata e porta al palo esterno di Niang, ma è un fuoco di paglia perché di lì in poi in campo c'è solo la Juventus.



Per Dybala non è serata di gloria e le cavalcate dell'argentino tra un dribbling e l'altro, esaltano i riflessi di Milinkovic-Savic e dei tifosi in tribuna, ma è Mandzukic il vero protagonista del secondo tempo. L'attaccante croato inizia subito a prendere le misure della porta girando alto di testa un bel cross del subentrato Lichtsteiner, al posto del deludente Sturaro, sbagliando poi solo davanti al portiere l'appuntamento col tap-in vincente su assist di Douglas Costa. Un'azione sulla destra ripetuta dal brasiliano e Dybala poco dopo, con Matuidi bravo a farsi trovare in inserimento ma impreciso davanti al portiere. In tutto questo la fase offensiva del Torino è nulla, smorzata dalla timidezza di Berenguer e dall'evanescenza tra Chiellini e Rugani di Niang. Al 67' il sipario, con polemica. Dopo un intervento dubbio su Acquah, giudicato regolare da Doveri anche con la moviola a bordo campo, Mandzukic trova il raddoppio con scavetto su Milinkovic-Savic. E' l'episodio che fa infuriare Mihajlovic, espulso, ma soprattutto che chiude la contesa.



In semifinale va la Juventus che dovrà vedersela con l'Atalanta di Gasperini partendo dalla sfida di andata a Bergamo. Per i granata, invece, continua la serie negativa nei derby. Soltanto uno vinto negli ultimi venticinque.