Coppa Italia, Juve-Napoli vietata ai tifosi ospiti

21 febbraio 2017

Niente tifosi del Napoli allo Stadium per il match d'andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus in programma martedì prossimo alle 20:45. Il prefetto di Torino, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche a quelli in possesso della tessera del tifoso, e la chiusura del settore Tribuna nord/ospiti dello stadio.