Coppa Italia, Juve-Lazio affidata a Tagliavento

15 maggio 2017

Si avvicina il primo appuntamento da non perdere per la Juventus che dopo la sconfitta con la Roma affronta allo stadio Olimpico la Lazio per la finale di Coppa Italia. Scelto il fischietto di questa attesa finale sarà Paolo Tagliavento. L'esperienza del fischietto di Terni per dirigere una gara molto attesa a cui non mancherà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.