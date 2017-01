Coppa Italia, Hamsik: "Vittoria di carattere, siamo in crescita"

24 gennaio 2017

Marek Hamsik analizza la vittoria di misura sulla Fiorentina che consente al Napoli di essere la prima semifinalista di Coppa Italia. "Stiamo imparando a portare a casa partite importanti anche soffrendo, è un Napoli in crescita , il più forte in cui ho giocato", ha detto il capitano azzurro, autore dell'assist per Callejon . "Juve o Milan non cambia tanto, guardiamo a noi stessi perché vogliamo arrivare in finale in questa competizione", ha aggiunto

"Sapevamo che non sarebbe stato facile contro la Fiorentina, che gioca bene, con carattere e grinta, ma siamo riusciti a portare a casa la vittoria -sottolinea Hamsik ai microfoni di Rai Sport - Sono due anni che lavoriamo con Sarri, ci sono giocatori nuovi, ma tutti si stanno ambientando. Questo è importante. Abbiamo una rosa ampia e tutti sono pronti per giocare".



"Ora comandiamo le partite", ha osservato lo slovacco, ammettendo la difficoltà degli azzurri nel chiudere i match. "E' un difetto. Anche contro il Milan potevamo chiuderla prima, oggi potevamo segnare il secondo gol. Avere un solo gol di scarto è sempre rischioso", ha detto Hamsik, che ha poi fatto il punto anche sul campionato e la lotta per il titolo. "Abbiamo dei punti in meno rispetto allo scorso anno, ma ci sono 5-6 squadre in campionato che stanno facendo una marea di punti – ha affermato - Siamo tutti lì e speriamo che la Juventus perda qualche punto, basta qualche match in cui gli gira male e noi saremo lì. Ma noi dovremo vincere con le avversarie di medio-bassa classifica".



"La visita di Maradona ci ha fatto molto piacere, Diego è il simbolo di questa città e ha portato anche un po' di fortuna. Ma anche prima avevamo fatto una buona striscia di risultati", ha aggiunto Marekiaro, che ha poi giurato fedeltà al Napoli. Ormai sono dieci anni, è già una vita che sono qui e ho intenzione di restare. La Cina? Non mi è arrivata nessuna offerta".