Coppa Italia, gli orari dei quarti di finale

21 dicembre 2017

Sono state stabilite date e orari dei quarti di finale di Coppa Italia. Le sfide, tutte in gara unica, si disputeranno in notturna, come reso noto dalla Lega Serie A. Si inizia martedì 26 dicembre con Lazio-Fiorentina (ore 21), mercoledì 27 c'è il derby Milan-Inter alle 20:45. Martedì 2 gennaio tocca a Napoli e Atalanta (in campo alle 20:45) mentre mercoledì 3 gennaio è la volta del derby della Mole: Juventus-Torino si gioca alle 20:45.