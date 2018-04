Coppa Italia, Fiorentina-Samp 3-2: viola ai quarti

13 dicembre 2017

LA PARTITA

Pronti via ed i viola trovano subito il vantaggio. Zapata non riceve il passaggio di Caprari facendo ripartire i toscani: Regini sbaglia la chiusura sul bel filtrante di Benassi, spalancando così il campo a Babacar che di potenza sigla l’1-0. La Fiorentina amministra la rete di vantaggio, provando ad accelerare rapidamente: altra bella trama al 7’ minuto sull’asse Chiesa-Benassi ma il cross di quest’ultimo si spenge sul fondo. Dopo lo shock iniziale, la Samp prova ad uscire dal guscio al 18’ con l’avanzata di Strinic: il croato cerca Zapata ma il suggerimento risulta troppo profondo per il colombiano. I viola appaiono però più in palla, riuscendo a sfondare con maggiore pericolosità: al 32’ l’imperioso stacco di Pezzella termina di un soffio sul fondo. Scossa da Giampaolo, la chiusura di primo tempo diventa improvvisamente di marca Samp che al 38’ trova il pareggio: ci prova Sala ma il suo tiro, dopo una deviazione di Astori, arriva a Barreto che da due passi spedisce in rete l’1-1 che manda a riposo le due formazioni.



Nella ripresa la prima occasione è di marca toscana: Astori ruba il tempo ai difensori liguri ma la sua girata è facile preda di Puggioni. Al 57’ altro errore di Regini che stende in area di rigore Babacar: attimi di confusione perché nello sviluppo dell’azione Chiesa era finito in fuorigioco. Alla fine l’arbitro Abisso indica il dischetto: sul pallone va Veretout che spiazza Puggioni siglando il 2-1. Giampaolo prova a pescare soluzioni dalla panchina inserendo Ramirez, Pioli replica con Simeone al posto dell’acciaccato Babacar. I cambi rinvigoriscono la Samp che al 69’ sfiora il pareggio in due occasioni con Barreto: il centrocampista prima viene murato da Dragowski e poi, sull’angolo successivo, svetta più in alto di tutti stampando la sfera sulla traversa. Blucerchiati sfortunatissimi anche due minuti più tardi: punizione perfetta di Caprari che si spegne sul palo alla destra di Dragowski. La tenacia degli ospiti viene premiata al 76’: Astori stende Ramirez in area, costringendo l’arbitro a concedere il rigore. Sul dischetto lo stesso Ramirez non sbaglia riportando il match sul 2-2. Quando i supplementari sembrano inevitabili il neo entrato Murru combina la frittata: controllo di braccio in area e, dopo l’intervento del Var, altro rigore concesso da Abisso. Sul pallone va ancora Veretout che con freddezza batte Puggioni e manda a Fiorentina ai quarti di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Lazio-Cittadella.