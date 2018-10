CIES, i due lati della serie A: Fiorentina giovane, Chievo vecchio

01/10/2018

Sul podio delle squadre più verdi anche Mainz (23, 93 anni) e Nimes (24,20) ma nella top 20 troviamo altre squadre italiane: il Sassuolo dell'ottimo inizio di campionato è decimo (25,14), l'Udinese 14.ma (25,39) mentre il Milan è al diciannovesimo posto con 25,64 anni di media.



L'altro lato della medaglia, come dicevamo, è di nuovo tutto italiano visto che dietro al Chievo abbiamo Parma (29,46) e Juventus (29,26) che conferma la volontà di schierare una squadra esperta anche in ottica Champions League. La Spal è nona (28,42) davanti a Roma (28,41) e Genoa (12.ma con 28,38) ma nelle venti squadre più vecchie troviamo anche Lazio, sedicesima a 28,26, e Cagliari, penultima a 28,08.



Tra le altre big europee, Monaco sedicesimo trale più giovani (25,46 anni di media) mentre Bayern Monaco (28,46) e Barcellona (28,09) sono ottave e diciottesima nella top 20 delle squadre più vecchie. In assoluto, considerando tutti i campionati europei, è il Nordsjaelland (Danimarca) ad essere la più giovane con 21,36 anni come età media, al contrario l'Apollon Limassol (Cipro) tocca quota 30,93 anni medi.