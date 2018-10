Ventura-Chievo, sono ore decisive: l'ex ct azzurro vuole firmare fino al 2021

09/10/2018

Sono ore decisive per il possibile matrimonio tra il Chievo e Gian Piero Ventura . Il tecnico sta parlando con la società veneta con l'intenzione di raggiungere un accordo, visto che al momento il nodo riguarda la durata del contratto: l'ex c.t. vorrebbe infatti firmare per due anni e mezzo - ovvero fino al 2021 - per potersi giocare al meglio le chance di salvezza o, in caso di retrocessione, poter scegliere con il club se proseguire col progetto.

Una decisione definitiva arriverà in seguito l'incontro di martedì sera: o verrà raggiunto l'accordo, oppure salterà tutto. Anche se in realtà pareva già tutto fatto all'ora di pranzo, dopo l'ufficialità dell'esonero di Lorenzo D'Anna. Poi, a metà pomeriggio, l'assenza di comunicazioni ha aperto una breccia e infatti c'è ancora qualcosa da sistemare tra il Chievo e Ventura, piccole cose che impongono un altro colloquio. Morale: Ventura era e resta in prima fila. Ma Beppe Iachini, l'altro candidato, non è da proporre a opzione zero.



E' una situazione difficile per il Chievo, che ha iniziato la stagione con tre punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie e in otto partite ha raccolto solo due pareggi e sei sconfitte. La classifica dice -1 e il quartultimo posto è già distante sette punti. Una missione difficile per Gian Piero Ventura, che in caso di accordo cercherà la sua rivincita personale dopo la disfatta con l'Italia. Non è passato neanche un anno, era il 13 novembre 2017, dalla partita di San Siro con la Svezia che decretò l'esclusione degli azzurri dal Mondiale.